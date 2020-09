Scuole, la Campania non parte il 14: si attende solo l’ufficialità (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel corso della riunione convocata questa sera dal Presidente della Regione a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale, l’Anci, i sindacati e l’Unità di Crisi per l’emergenza Covid-19, sono state affrontate le problematiche relative all’inizio del nuovo anno scolastico. “E’ stata l’occasione per una verifica puntuale e oggettiva della situazione attuale – si legge in una nota della Regione – in relazione al personale in servizio, alle aule, ai banchi, alle dotazioni di sicurezza, allo screening in corso sul personale scolastico. Alla luce di quanto emerso la Regione si è riservata di ufficializzare all’inizio della prossima settimana, sulla base ... Leggi su anteprima24

