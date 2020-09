Scuola, la manifestazione nazionale a Roma il 26 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Sabato 26 settembre a Roma la manifestazione nazionale indetta dal Comitato "Priorità alla Scuola" . Aderiranno i sindacati della Scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Senatore leghista Pittoni contestato e allontanato dalla manifestazione dei precari della scuola: “No strumentalizz… - Agenzia_Ansa : #Scuola, manifestazione nazionale il 26 settembre a Roma #ANSA - markkno68939488 : RT @CretellaRoberta: Scuola: manifestazione nazionale il 26 settembre a Roma: Sindacati, per denunciare ritardi e incertezze - Sakurauchi_Hime : RT @LauShot77: @PaolinoNapolit7 @claudio_2022 Ma infatti, più che la manifestazione il 5, sarebbe stato un grande segnale non mandare i fig… - cgiltoscana : ?? #Scuola: Flc Cgil, in Toscana mancano 3500 docenti di ruolo per medie e superiori. Assunto solo il 5%, esaurite g… -