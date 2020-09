Scuola, il 26 settembre manifestazione nazionale a Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Comitato "Priorità alla Scuola" ha indetto una manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma il 26 settembre e alla quale prenderanno parte i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams. Lo scopo è quello di affermare il ruolo centrale e prioritario che la Scuola ricopre e denunciare ritardi e incertezze sull'avvio dell'anno scolastico.In una nota congiunta i sindacati hanno spiegato:"La piazza del 26 settembre ci vedrà insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, con gli studenti, le famiglie, i cittadini, per affermare e difendere la nostra idea di Scuola, organo costituzionale e pilastro della democrazia, sulla cui valorizzazione si giocano la ... Leggi su blogo

I sindacati della scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams prenderanno parte alla manifestazione indetta dal Comitato «Priorità alla scuola» che si terrà sabato 26 set ...

Apertura scuole in Campania, la delibera la prossima settimana

Nel corso della riunione convocata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio ...

