Scuola, Didattica a distanza: cosa ne pensano genitori e alunni? (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Non solo smart working per gli adulti. L’esplosione improvvisa della pandemia ha completamente rivoluzionato le nostre vite, rendendo ad esempio necessario il ricorso alla Didattica a distanza per migliaia di studenti che da un giorno all’altro – in scia alla chiusura forzata degli istituti decretata per contenere la diffusione del virus – hanno dovuto salutare banchi e compagni per un bel po’ di tempo. Per la precisione, otto milioni di studenti in Italia a casa (tra cui due milioni e mezzo di bambini delle primarie) e il 30% di giorni di Scuola saltati: l’emergenza Coronavirus ha avuto un effetto incisivo e preoccupante sul settore scolastico. Altroconsumo ha realizzato un’indagine sulle conseguenze che il Covid-19 ha generato sulla Scuola e su come hanno ... Leggi su quifinanza

AzzolinaLucia : 150 anni fa nasceva Maria #Montessori. Una donna straordinaria, la cui storia e passione devono ispirarci ad innova… - gualtierieurope : Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli in… - vasco97273 : RT @AzzolinaLucia: 150 anni fa nasceva Maria #Montessori. Una donna straordinaria, la cui storia e passione devono ispirarci ad innovare la… - pbarbero1 : RT @gbrugnoli70: Stamane su @sole24ore parlo di #scuola. 2 questioni da risolvere: salute e insegnanti. Insegnanti devono fare tamponi/test… - RomanoAng : RT @gxlapace: 'I bambini vogliono la scuola'. Manifestano gli studenti dei Giovani per la Pace dopo la didattica a distanza e la risposta d… -