Scuola, Crisanti: "Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco" (Di giovedì 3 settembre 2020) "Di fatto aboliamo l'interazione sociale in una classe, perchè nel momento in cui si parla si emette droplet. Bisognerebbe che i ragazzi abbiano a disposizione la mascherina e se parlano se la mettono. Le Mascherine andrebbero indossate anche seduti al banco, specialmente se si inizia una conversazione. A Scuola si parla." Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova. "Le Mascherine servono e funzionano. Se teniamo gli studenti tutti zitti per ore va bene che non la indossino in classe, ma non ce la vedo una classe che sta in silenzio per ore. Probabilmente non hanno ancora raggiunto la capacità di fornire quindici milioni di Mascherine al giorno" ha ... Leggi su tg24.sky

