Scuola, Crisanti: «La mascherina va tenuta pure da seduti al banco, c’è troppo rischio di contagio» (Di giovedì 3 settembre 2020) Crisanti non ha dubbi: «La riapertura delle scuole e delle attività produttive sono un’occasione fantastica per innescare la trasmissione del Covid-19». Per questo, assicura il virologo, la mascherina va tenuta anche al banco. Un sos che conferma le paure di moltissime famiglie italiane, alle prese con l’imminente ritorno in classe dei ragazzi. E a cui, i metodi di prevenzione fin qui sollecitati, sembrano poco cosa rispetto a una incalzante recrudescenza dell’epidemia. Non a caso, il virologo, direttore di Microbiologia all’Università di Padova, da SkyTg24 rilancia: «L’unico modo che abbiamo per controllare i contagi, in assenza di farmaci efficaci e ancora in assenza di un vaccino, sono le misure di sorveglianza attiva. La mascherina va ... Leggi su secoloditalia

