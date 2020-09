Scuola, Crisanti: “I ragazzi dovrebbero indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco” (Di giovedì 3 settembre 2020) A Scuola le mascherine andrebbero portate dai ragazzi anche quando sono seduti al banco. Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all’università di Padova, tra i padri del modello veneto sulla gestione dei tamponi per Covid-19 nella prima fase dell’emergenza coronavirus. “Le mascherine servono e funzionano“, ha spiegato l’esperto intervenendo a ‘SkyTg24‘. Se gli studenti “li teniamo tutti zitti per ore va pure bene permettere che se le tolgano da seduti – osserva – però io non ce la vedo una classe che sta in silenzio per ore e ore. E se uno deve parlare per dire ‘prestami la penna’, ‘passami questo’? Aboliamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

