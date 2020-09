Scuola: Cdm, risorse per affitti spazi e noleggio strutture (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) – Nuove risorse per la Scuola a pochi giorni del ritorno sui banchi. Ad individuarle il Consiglio dei ministri, terminato in tarda serata a Palazzo Chigi.Il decreto a cui l’esecutivo ha dato il via libera prevede che, “al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico”, sia possibile “utilizzare, per le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole ... Leggi su meteoweb.eu

#politica , Adnkronos, - In realtà, viene precisato da fonti del Mit, le norme sul trasporto pubblico scolastico sono quelle previste dall'accordo con le Regioni, Province e Comuni. Accanto a queste, ...

Ritorno a scuola, congedi straordinari per lavoratori con figli under 14 in quarantena

Smart working per genitori con figli under 14 in quarantena e congedi. Sono alcune delle misure contenute nel decreto approvato dal Cdm. "Sono previste inoltre - si legge nel comunicato diramato da Pa ...

