Scuola, a Casal di Principe, dopo l’appello ad Arcuri, arrivano i banchi: domani la consegna (Di giovedì 3 settembre 2020) domani mattina, venerdì 4 settembre. alle ore 8, l’istituto tecnico’Guido Carli di Casal di Principe, in provincia di Caserta, riceverà i banchi richiesti al commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Gli arredi sono necessari per la riapertura in sicurezza. L’istituto tecnico Carli ha sede in via Moscati, 1. L'articolo Scuola, a Casal di Principe, dopo l’appello ad Arcuri, arrivano i banchi: domani la consegna proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

romasulweb : Casal Bruciato: nuovo look alla palestra scolastica di via Satta - romasulweb : Casal Bertone: a due passi dalla scuola un percorso a ostacoli fra buche, spazzatura e radici sollevate -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Casal Scuola, a Casal di Principe, dopo l'appello ad Arcuri, arrivano i banchi: domani la consegna Il Denaro Scuola, a Casal di Principe, dopo l’appello ad Arcuri, arrivano i banchi: domani la consegna

L'AbsIng srl, azienda edile di proprietà dell'imprenditore di Reggio Calabria Antonino Serranò, si appresta a lasciare il cantiere della Tav Napoli-Bari, tratto Cancello-Frasso ...

Casal Bertone (Roma), molotov contro un palazzo dopo una lite. Diversi arresti

Una molotov lanciata contro un palazzo a Casal Bertone, quartiere di Roma. Arrestato un uomo di 33 anni. Molotov contro un palazzo a Casal Bertone a Roma. Un 33enne finito in carcere, un 41enne agli a ...

L'AbsIng srl, azienda edile di proprietà dell'imprenditore di Reggio Calabria Antonino Serranò, si appresta a lasciare il cantiere della Tav Napoli-Bari, tratto Cancello-Frasso ...Una molotov lanciata contro un palazzo a Casal Bertone, quartiere di Roma. Arrestato un uomo di 33 anni. Molotov contro un palazzo a Casal Bertone a Roma. Un 33enne finito in carcere, un 41enne agli a ...