SCIENZA: SCIENZIATI CREANO LA MAPPA 3D GENETICA DEL COVID19 (Di giovedì 3 settembre 2020) Un team di SCIENZIATI ha appena MAPPAto con dettagli senza precedenti l'intera struttura 3D del codice genetico del coronavirus, un intricato pasticcio di ciò che chiamano una "molecola lunga, simile a una tagliatella" che si ripiega su se stessa come "origami molecolare".Con il nuovo atlante in mano, i ricercatori dell'Università di Yale dietro la ricerca pensano che loro o altri potrebbero essere in grado di identificare nuovi modi per combattere, prevenire o trattare COVID-19 cercando possibili punti deboli."La saggezza generale è che se ci concentriamo solo sulle proteine ​​codificate nel genoma del virus, capiremo come funziona SARS-CoV-2", ha detto Anna Marie Pyle, la scienziata responsabile della ricerca, in un comunicato stampa. "Ma per questi tipi di virus, le strutture dell'RNA nel genoma possono ... Leggi su eyesbio

Un gruppo di ricercatori in Australia ha creato una pelle artificiale in grado di reagire al dolore proprio come la vera pelle umana. L'obiettivo è migliorare le protesi o creare innesti cutanei avanz ...

Vaccino Covid, i rischi di una corsa «politica». Science: «La fretta può rivelarsi disastrosa»

Se ne è parlato e scritto molto negli ultimi giorni, ma quello dell’accelerazione nello sviluppo e di una eventuale frettolosa approvazione di un vaccino anti-Covid-19 è un tema su cui può valer la pe ...

