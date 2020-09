Scandalo Barçagate: nuovi guai per il presidente Bartomeu (Di giovedì 3 settembre 2020) Il presidente Josep Maria Bartomeu è finito nel mirino delle autorità catalane nell’ambito dello Scandalo Barçagate: la situazione Non finiscono i guai per Josep Maria Bartomeu. Il presidente del Barcellona, dopo il possibile addio di Lionel Messi, deve fronteggiare un nuovo caso legato alla società blaugrana. Come riportato da El Mundo, Bartomeu è finito nel mirino delle autorità catalane per «evidenza di corruzione nel caso Barçagate». A tal proposito, i crimini economici commessi avrebbero alle spalle ragioni personali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

