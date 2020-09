Sardegna, salta il piano di riportare a casa i turisti positivi (Di giovedì 3 settembre 2020) I turisti e i lavoratori stagionali risultati positivi al COVID-19 durante la loro permanenza in Sardegna non saranno riportati a casa dalla Protezione Civile tramite ponte aereo o con traghetti. E non per volere della stessa Protezione Civile, ma degli stessi cittadini che, interpellati uno per uno dalle autorità sanitarie, hanno preferito in larga maggioranza continuare a trascorrere in Sardegna il periodo di quarantena.La conferma è arrivata oggi dall'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis:Attraverso la direzione generale regionale e di concerto con l'unità di crisi del nord Sardegna abbiamo contattato uno per uno tutti i positivi, proprio perché il dipartimento della Protezione Civile ci aveva richiesto un dato ... Leggi su blogo

