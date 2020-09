Sardegna, il sindaco “vieta” le chat delle mamme su WhatsApp (Di giovedì 3 settembre 2020) Sardegna, il sindaco “vieta” le chat delle mamme su WhatsApp Fa sorridere “l’ordinanza”, provocatoria e ironica, del sindaco di Desulo, comune del centro della Sardegna di duemila anime, che ha imposto il divieto assoluto di creare e utilizzare i gruppi WhatsApp in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, previsto sull’isola per il 22 settembre. Una situazione che quest’anno è all’insegna dell’incertezza, con le norme di distanziamento da rispettare a causa del Covid, tra mascherine obbligatorie e banchi monoposto. Con un post su Facebook il sindaco Gigi Littarru ha quindi ironicamente vietato l’uso di gruppi e chat in cui ... Leggi su tpi

