Sanofi e Glaxo. Lo stabilimento di Anagni il primo in Europa ad avviare la produzione del vaccino anti-covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Buone notizie nella lotta contro la pandemia. Sanofi e Glaxo hanno avviato la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il loro vaccino anti-covid. Nella sperimentazione sono coinvolti 440 adulti sani in 11 siti negli Stati Uniti d’America. L’obiettivo annunciato dalle aziende farmaceutiche è di produrre sino a un miliardo di dosi nel 2021. In prima linea ci sarà lo stabilimento di Anagni (Frosinone), che sarà il primo in Europa ad avviare la produzione del vaccino anti-covid. Leggi su laprimapagina

