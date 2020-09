Sand Basket: crescono le adesioni alla pallacanestro da spiaggia (Di giovedì 3 settembre 2020) È in costante crescita la nuova disciplina del Sand Basket, una versione da spiaggia della pallacanestro che soprattutto in queste ultime due estati è andata incontro ad un interessante incremento di adesioni e appassionati. L’idea è nata da un italiano, Gianpaolo Porfidia, il quale al quotidiano Repubblica ha chiarito che questo sport non va confuso con il beach Basket. Quest’ultimo infatti è stato introdotto da uno statunitense, Philip Bryant, e ha un regolamento diverso che prevede che ogni match si giochi su un campo circolare, senza tabelloni e con un unico canestro. Invece il Sand Basket ha come campo proprio la spiaggia e delle regole del tutto innovative che, ovviamente, non vanno a ... Leggi su sport.periodicodaily

SportinRomagna : Sand basket, a Pinarella le finali nazionali #sportinromagna #sandbasket #basket -

Ultime Notizie dalla rete : Sand Basket Niente palleggio e canestro abbassato, ecco il basket sulla sabbia la Repubblica A Cervia 'Verde azzurro', manifestazione nazionale dell'AiCS

(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 02 SET - Torna dal 4 al 6 settembre a Cervia 'Verde Azzurro', la manifestazione nazionale organizzata da AiCS Associazione italiana cultura sport, uno dei principali Enti di ...

Niente palleggio e canestro abbassato, ecco il basket sulla sabbia

Metti una giornata al mare, un gruppo di amici e tanta voglia di sport: si può scegliere una partitella a beach soccer, un 2x2 di beach volley, magari una sfida a beach tennis. O, perché no, un incont ...

(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 02 SET - Torna dal 4 al 6 settembre a Cervia 'Verde Azzurro', la manifestazione nazionale organizzata da AiCS Associazione italiana cultura sport, uno dei principali Enti di ...Metti una giornata al mare, un gruppo di amici e tanta voglia di sport: si può scegliere una partitella a beach soccer, un 2x2 di beach volley, magari una sfida a beach tennis. O, perché no, un incont ...