San Pio, processati nella giornata odierna 145 tamponi: tutti negativi (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 145 tamponi (nr. 127 ordinari e nr. 18 rapidi), tutti risultati negativi. Si comunica, inoltre, che, a seguito del decesso di un paziente positivo ricoverato in Malattie Infettive – Area Covid, restano ricoverati nella predetta Area nr. 2 pazienti positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

SerenellaVerd : RT @LombardiLomby67: “Prega e spera; non agitarti. L’agitazione non giova a nulla. Iddio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera.”? S… - ilReazionario : RT @boni_castellane: #3settembre San Pio X Auguri a tutti i tradizionalisti - Giusepp48200807 : RT @LombardiLomby67: “Prega e spera; non agitarti. L’agitazione non giova a nulla. Iddio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera.”? S… - apicella57 : RT @LombardiLomby67: “Prega e spera; non agitarti. L’agitazione non giova a nulla. Iddio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera.”? S… - eterea_naive : RT @LombardiLomby67: “Prega e spera; non agitarti. L’agitazione non giova a nulla. Iddio è misericordioso e ascolterà la tua preghiera.”? S… -

Ultime Notizie dalla rete : San Pio Il degrado del palazzetto di San Pio e la protesta delle associazioni: "Qui non si può fare sport, ospitateci altrove" Borderline24 - Il giornale di Bari AORN “San Pio”, dove il futuro della neurochirurgia mini-invasiva è già realtà

L’instancabile dinamismo del Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, determinato nel proposito di condurre il nosocomio sannita a sempre maggiori livelli di eccellenza, unito ad un’e ...

Covid nel Sannio, 33 positivi e 7 guariti. Un decesso al ‘San Pio’

Salgono a 33 in totale i positivi al Covid-19 nel Sannio: 31 sono a domicilio e 2 ricoverati all’ospedale “San Pio”. A comunicarlo con la tabella riepilogativa è l’Asl di Benevento. L’aggiornamento si ...

L’instancabile dinamismo del Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, determinato nel proposito di condurre il nosocomio sannita a sempre maggiori livelli di eccellenza, unito ad un’e ...Salgono a 33 in totale i positivi al Covid-19 nel Sannio: 31 sono a domicilio e 2 ricoverati all’ospedale “San Pio”. A comunicarlo con la tabella riepilogativa è l’Asl di Benevento. L’aggiornamento si ...