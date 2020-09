San Casciano val di Pesa: ordigni bellici fatti brillare. Il controllo della Prefettura (Di giovedì 3 settembre 2020) Si sono concluse oggi, 3 settembre, con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto, le operazioni di bonifica dei 21 ordigni bellici, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti a San Casciano in Val di Pesa lo scorso 10 dicembre Leggi su firenzepost

SAN CASCIANO VAL DI PESA – Si sono concluse oggi, 3 settembre, con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto, le operazioni di bonifica dei 21 ordigni bellici, risalenti alla Seconda G ...

''Immaginando il prossimo viaggio'': Camila Raznovich a ''La Terrazza'' di San Casciano dei Bagni

Camila Raznovich, sabato 5 settembre (ore 18,30 in piazza della Repubblica) parteciperà a “La Terrazza” di San Casciano Bagni. In programma un incontro dal titolo “Immaginando il prossimo viaggio”. La ...

