San Benedetto (Ascoli Piceno) – Scomparsi in mare due ragazzi 17enni: trovata la ragazza si cerca il ragazzo

Non si hanno notizie dell'uomo che era con la giovane. I due avevano preso un appartamento in affitto a Martinsicuro Di Alessandra Bastarè – 2 Settembre 2020 Giovane trovata morta in mare davanti alla Riserva Naturale della Sentina a San Benedetto Del Tronto; ricerche in corso per il fidanzato. Sarebbe di una 17enne della Repubblica Ceca il corpo trovato

Ultime Notizie dalla rete : San Benedetto Don Simeone Leone, Ordine San Benedetto GravinaLife L’autopsia conferma: la ragazza ritrovata alla Sentina morta per annegamento

SAN BENEDETTO – E’ morta per annegamento la ragazza trovata cadavere la mattina dello scorso 30 agosto in mare di San Benedetto nel tratto antistante la Riserva naturale Sentina. Questo l’esito princi ...

Giallo della ragazza morta in mare, trovato anche il corpo di un uomo che sarebbe il fidanzato

E’ lei. La mamma di Marketa Adamkova, la ragazza ceca diciassettenne in vacanza con il fidanzato, ha riconosciuto gli orecchini della figlia, trovati alle orecchie del cadavere recuperato domenica pom ...

SAN BENEDETTO – E' morta per annegamento la ragazza trovata cadavere la mattina dello scorso 30 agosto in mare di San Benedetto nel tratto antistante la Riserva naturale Sentina. Questo l'esito princi ...