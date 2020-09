Salerno, neonato senza vita trovato accanto ad un’aiuola. Aveva una ferita alla testa (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella serata di ieri il corpo senza vita di un neonato è stato ritrovato in una aiuola a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. In corso le indagini dei carabinieri. Il corpicino senza vita di un neonato è stato ritrovato nella serata di ieri in una aiuola a Roccapiemonte, comune della provincia di Salerno. A dare … L'articolo Salerno, neonato senza vita trovato accanto ad un’aiuola. Aveva una ferita alla testa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

