Rwanda, lo “Schindler africano” arrestato per terrorismo (Di giovedì 3 settembre 2020) Il presidente George W. Bush mette al collo di Rusesabagina la medaglia presidenziale della libertà nel 2005 (EPA/SHAWN) Paul Rusesabagina, il cui ruolo nel salvare 1200 persone dal genocidio in Ruanda è stato celebrato nel film Hotel Rwanda, è stato arrestato con l'accusa di terrorismo. Lo “Schindler africano”, come è stato chiamato più volte, è apparso oggi in manette ad una conferenza stampa nell'Ufficio investigativo del Ruanda a Kigali. L'arresto è avvenuto all'estero, visto che il 66enne (...) - Mondo / terrorismo, Repressione, Rwanda, Leggi su feedproxy.google

