Rottura condotta adduttrice, sospensione idrica in diversi comuni in Irpinia (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i disservizi da parte di Alto Calore. Ecco la nota: “Causa Rottura condotta adduttrice del diametro di 400 mm in agro di Cassano Irpino, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso; potrebbero verificarsi disfunzioni all’erogazione idrica nel pomeriggio/sera della giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio”. I comuni INTERESSATI. Nusco, Gesualdo, Sant’Angelo dei Lombardi (carcere), Castelfranci (rurale), Torella, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi (ospedale), Lioni (rurale), Frigento, Sant’Angelo dei Lombardi e ... Leggi su anteprima24

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, con propria sentenza, in accoglimento delle domande formulate dai proprietari di un fondo di contrada Busonè, tramite il loro difensore, l’avvo ...

Chi deve pagare la sostituzione dei pavimenti?

Concedere un immobile in locazione non significa solamente trarre un guadagno dal canone che il conduttore deve pagare, ma anche rispettare alcuni obblighi che la legge impone in capo al proprietario.

