Romina Power dolore vivo più che mai | “Ti penso tutti i giorni e…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Romina Power in un sentito post condiviso su Instagram ricorda Taryn, sua sorella, che lo scorso giugno ha perso la sua battaglia, dopo un anno e mezza, a causa di un terribile male. La scomparsa di Taryn Power era stata annunciata proprio da sua sorella “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna … L'articolo Romina Power dolore vivo più che mai “Ti penso tutti i giorni e…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Romina Power ricorda su Instagram la sorella Taryn scomparsa lo scorso giugno con un post commovente e parole che esprimono, ancora una volta, il suo grande dolore. Le due sorelle erano legatissime ed ...Dopo il ritorno di fiamma, per Al Bano e Loredana Lecciso si starebbe parlando addirittura di matrimonio. Come avrà reagito Romina alla notizia? Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze: come avrà ...