Roma. Tenta di togliersi la vita buttandosi dal ponte, salvata appena in tempo da un autista Atac e da una pattuglia della Polizia (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ stato per puro caso che il conducente della linea 38 dell’Atac si è accorto di quella donna che era salita sul cornicione del ponte delle Valli, tra viale Libia e via Conca d’Oro, intenzionata a gettarsi di sotto per farla finita. L’uomo non ci ha pensato due volte: ha fermato il bus, scusandosi con i passeggeri, è sceso di corsa ed è andato ad acciuffare la donna. La stessa scena è stata notata in contemporanea dai poliziotti di una pattuglia in transito, che sono anche loro corsi in aiuto. LEGGI ANCHE: Roma, scomparsa bimba di 12 anni. L’appello per ritrovarla I tre uomini sono riusciti a salvare l’aspirante suicida, facendola desistere dai suoi propositi e portandola al sicuro. Nel frattempo sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta

