Roma, Smalling sempre più vicino al ritorno (Di giovedì 3 settembre 2020) Buone notizie per i tifosi giallorossi: Chris Smalling è a un passo dal ritorno nella Capitale. Operazione in prestito con obbligo di riscatto La Roma non intende privarsi di Chris Smalling: questo il messaggio che la società passata di recente nelle mani di Friedkin sta lanciando nelle ultime ore. Il difensore inglese, tra le note più liete dello scorso campionato giallorosso, rappresenta un’assoluta priorità per Paulo Fonseca, oltre che il perno del reparto difensivo. Dopo una prima richiesta shock del Manchester United, intenzionato a chiedere ben 25 milioni per il nazionale inglese, la valutazione è stata definita al ribasso, raggiungendo cifre più congeniali all’operazione voluta dalla Roma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky, ... Leggi su zon

