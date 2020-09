Roma, slitta la cessione di Schick al Bayer Leverkusen: il motivo (Di giovedì 3 settembre 2020) slitta la cessione di Patrick Schick al Bayer Leverkusen: l’attaccante è finito in quarantena e non potrà fare le visite mediche Ci vorrà ancora qualche giorno per la cessione di Patrick Schick al Bayer Leverkusen. I due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento del ceco sulla base di 28 milioni complessivi ma l’annuncio ufficiale della cessione dovrà attendere. In giornata erano in programma le visite mediche, slittate a causa di un caso di positività per un membro dello staff della nazionale ceca. L’attaccante, dunque, è in quarantena e non potrà sostenere i test sanitari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Patrick Schick è stato messo in quarantena. La notizia arriva da fonti vicine alla nazionale della Repubblica Ceca, e la causa di ciò è la positività al Covid-19 di un membro d ...

