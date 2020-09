Roma. Seconda Edizione di Cinebaccano: due serate di cinema all’aperto (Di giovedì 3 settembre 2020) Il 3 e il 10 Settembre si tiene la Seconda Edizione dell’evento “Cinebaccano” .Due serate di cinema all’aperto gratuite per tutta la cittadinanza del Municipio, presso il piazzale esterno dell’IC Baccano in Via Baccano 38. L’evento è organizzato dalle Cooperative Karibù e Santi Pietro e Paolo, Enti gestori del progetto Municipale “Centro Giovani e Famiglie Da.Con.Per”, finanziato con i fondi della legge 285/1997 . L’iniziativa, patrocinata dal Municipio XV e, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Baccano e il Comitato Genitori della stessa scuola, mira a promuovere la condivisione dell’esperienza al cinema in famiglia e ad alimentare la passione per il grande schermo, offrendo alla popolazione la ... Leggi su laprimapagina

