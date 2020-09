Roma. Pasta con… i vermi: ecco cosa si ritrovano gli allievi Vigili del Fuoco nel piatto (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Carbonara, bucatini all’amatriciana, o delle semplici pennette con il pomodoro. No, non è come pensate. Non è questo quello che gli allievi delle Scuole Centrali dei Vigili del Fuoco di Capannelle di Roma si ritrovano sul tavolo. Niente Pasta al pomodoro, bensì rigatoni con i vermi. E no, non è uno scherzo di poco gusto. A denunciare il fatto per la seconda volta Costatino Saporito, vigile del Fuoco e sindacalista dell’Usb con tanto di post su Facebook. E di FOTO. ‘Caro Comandante Mauro Caciolai, è la seconda volta che le proteine fresche (per non dire vive) sono presenti sulla tavola degli allievi delle scuole centrali dei Vigili del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

