Roma, la prima intervista di Dan e Ryan Friedkin: obiettivi, retroscena, mercato, futuro (Di giovedì 3 settembre 2020) Due settimane circa da nuovo proprietario della Roma. E oggi, per Friedkin, anche la prima intervista ufficiale con questo incarico. Insieme al figlio Ryan, infatti, Dan si è concesso ai microfoni del sito ufficiale parlando di tantissimi argomenti. Ecco di seguito l’intervento integrale. Sono passate poco più di due settimane da quando The Friedkin Group è diventato il nuovo proprietario del club. Che sensazioni avete provato dopo la firma sull’ultimo documento che ha sancito l’acquisizione definitiva della Società? Dan Friedkin: “È stato un momento meraviglioso, di cui siamo onorati: eravamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma. Lo abbiamo vissuto anche ... Leggi su calcioweb.eu

Sono cinque i precedenti tra Roma e Verona alla prima giornata. Il bilancio è di quattro pareggi e un successo gial… - In prima pagina su @avvenire la storia dei 5 eritrei che oggi sono arrivati in Italia dopo essere stati respinti ne…

Ultime Notizie dalla rete : Roma prima Gianni Guigou, l'uruguayano che regalò alla Roma la prima vittoria in Inghilterra Goal.com Università RomaTre: sgravi a chi merita e porte aperte per le matricole

Computer a chi è in difficoltà. Niente tasse per chi sceglierà Fisica, Matematica e Scienze geologiche anche come risposta alla crisi sanitaria. Priorità assoluta alle matricole che seguiranno le lezi ...

Rientro a scuola: ecco tutto quello che c’è da sapere

ROMA – Il 14 settembre – salvo imprevisti legati alla situazione sanitaria del Covid – gli alunni italiani torneranno ufficialmente a scuola in presenza. Lo faranno dopo circa cinque mesi di lezioni a ...

