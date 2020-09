Roma, 73enne muore all’interno del supermercato: la gente si accalca per fotografarlo (Di giovedì 3 settembre 2020) muore all’interno del supermercato: la gente si accalca per fare foto e video Un uomo di 73 anni è morto ieri, mercoledì 2 settembre, all’interno del supermercato Ipercoop nel centro commerciale EuRoma 2 di Roma. L’anziano è stato colto da un malore mentre stava facendo la spesa sotto gli occhi degli altri clienti. Inutili i tentativi di rianimarlo con un defibrillatore. Un evento drammatico che è stato accompagnato da un altro fatto che merita una riflessione: attorno all’uomo si sono accalcate diverse persone per scattare foto e girare video con i cellulari ostacolando il lavoro dei soccorsi. Una scena tragica che ha costretto il direttore del supermercato a chiudere l’intero ... Leggi su tpi

