Robert Pattinson positivo al Covid: sospese le riprese di The Batman (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli attori erano sul set inglese solo da tre giorni. Ora l'attore è in isolamento Anche Batman è stato colpito dal Coronavirus. Robert Pattinson, la star che interpreta l'uomo pipistrello nel nuovo film di Matt Reeves, è risultato positivo e ora si trova in isolamento. Gli attori erano sul set negli studi di Leavesden, in Inghilterra, solo da tre giorni e … Leggi su it.mashable

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - martolina_27 : RT @sparkIes__: Il coronavirus nato da un pipistrello finito dentro robert pattinson IL CERCHIO SI È CHIUSO ?? - 4ccdiplacibio : RT @epynefrina: CARLISLE TRASFORMA SUBITO ROBERT PATTINSON PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI -