Robert Pattinson positivo al Covid: sospese le riprese di Batman (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli attori erano sul set inglese solo da tre giorni. Ora l'attore è in isolamento Anche Batman è stato colpito dal Coronavirus. Robert Pattinson, la star che interpreta l'uomo pipistrello, è risultato positivo e ora si trova in isolamento. Gli attori erano sul set negli studi di Leavesden, in Inghilterra, solo da tre giorni e ora è tutto chiuso e bloccato. … Leggi su it.mashable

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - STR1PBABY : RT @awkmen: non ci voglio credere che il corona ha infettato anche robert pattinson che si fa sempre i cazzi suoi e non ha contatti con alt… - madhedgedog : RT @ItsViola___: Robert Pattinson con il covid? LO STESSO ROBERT PATTINSON CHE PENSO IO? L'UOMO CHE OGNI NOTTE POPOLA I MIEI SOGNI? No v… -