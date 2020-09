Robert Pattinson positivo al COVID: fermate le riprese del nuovo Batman (Di giovedì 3 settembre 2020) Il numero dei nuovi contagiati da COVID 19 sta rapidamente crescendo sia in Italia quanto nel resto del mondo. E non sono fra la gente comune ma anche nel mondo delle celebrità. Se da noi ad esser stato trovati positivi al Coronavirus ci sono stati una ondata di VIP e personaggi televisivi di ritorno dalla vacanze in Sardegna, nel Regno Unito il contagio avviene anche sui set cinematografici. Primo fra tutti a farne le spese è stato il giovane attore Robert Pattinson. L’attore di origini londinesi è risultato positivo al tampone per il COVID 19. A darne notizia per primo è stato il magazine Variety, da sempre aggiornatissimo sul mondo del cinema e delle celebrità del jat set internazionale. Ma quali dettaglio conosciamo? Ecco le prime informazioni sul ... Leggi su ultimenotizieflash

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - misguidedjo : robert pattinson nooooooo - khfgg_ : RT @proteggimijfe: Robert Pattinson positivo al covid Non ci posso credere -