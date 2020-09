Robert Pattinson positivo al coronavirus, sospese le riprese di ‘Batman’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Robert Pattinson positivo al coronavirus. Sono state sospese le riprese di ‘Batman’. ROMA – Robert Pattinson positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dalla Warner che ha sospeso le riprese di Batman dopo solo tre giorni dal ritorno sul set. Il film aveva iniziato i lavori nel mese di gennaio a Londra con il trasferimento a Liverpool a marzo per la pandemia. L’aumento dei casi ha portato ad una sospensione delle riprese rinviate a data da destinarsi. A fine agosto il ritorno sul set per cercare di completare la pellicola attesa al cinema per il primo ottobre 2021. Non ci dovrebbero essere particolari problemi a rispettare questa data nonostante ... Leggi su newsmondo

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Corriere : Robert Pattinson ha il Covid: si ferma la produzione di «Batman» - catee_xx : MA COME ROBERT PATTINSON POSITIVO LA MIA CRUSH DA SEMPRE IDNDKSJSN - _iilary : Ma in che senso Robert Pattinson è positivo al corona virus. C'è quel Robert.. Proprio luiiii? AOOOOO CI CALMIAMO #RobertPattison -