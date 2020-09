Robert Pattinson positivo al Coronavirus, riprese di The Batman sospese (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo nuove fonti, Robert Pattinson è risultato positivo al tampone per il Covid-19, motivo per il quale la produzione di The Batman è stata sospesa. Secondo un rapporto che cita fonti vicine alla produzione del film, la lavorazione di The Batman è stata interrotta perché il protagonista, Robert Pattinson, è risultato positivo al Coronavirus dopo essersi sottoposto alla verifica con tampone. La notizia è trapelata in giornata, con rapporti che comunicavano semplicemente che un membro del team di The Batman è risultato positivo al Covid-19, senza specificare nome e cognome. La positività di Robert Pattinson, ... Leggi su movieplayer

Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - Corriere : Robert Pattinson ha il Covid: si ferma la produzione di «Batman» - Gabmartivel : ¡A Robert Pattinson le dio COVID! - FedericoBozzao : RT @lynchsdaughter: Pov: sei il coronavirus e ho appena letto che hai contagiato Robert Pattinson -