Robert Pattinson positivo al Coronavirus, interrotte le riprese di The Batman (Di giovedì 3 settembre 2020) Robert Pattinson, attore inglese 34enne, è risultato positivo al Coronavirus: le riprese di The Batman, il nuovo cinecomic che lo vedeva impegnato proprio nel ruolo dell'uomo pipistrello, sono state ... Leggi su globalist

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - MaureenWho : RT @blunevo: Lo capisco il corona che voleva saltare addosso a Robert Pattinson però no cazzo non si fa cosi - Antonel01722944 : RT @sparkIes__: Il coronavirus nato da un pipistrello finito dentro robert pattinson IL CERCHIO SI È CHIUSO ?? -