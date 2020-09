Rivolta nel carcere di Benevento, marocchini incendiano la struttura e feriscono 5 agenti (Di giovedì 3 settembre 2020) Benevento, 3 set – E’ di cinque agenti di polizia penitenziaria feriti – di cui uno in modo serio – il bilancio della Rivolta avvenuta ieri sera nel carcere di Benevento. Le forze dell’ordine impiegate nella struttura erano intervenute per contenere l’azione distruttiva di due detenuti di origine marocchina che avevano istigato la Rivolta, incontrando così la reazione, violentissima, dei carcerati. I sediziosi, prima di essere fermati, sono riusciti a devastare e incendiare cinque celle e sfondare il muro di una di isolamento. La sommossa è cominciata nel pomeriggio, quando i due detenuti, già protagonisti dei disordini durante la fase di lockdown nel marzo scorso, avevano preso a praticare atti di autolesionismo ... Leggi su ilprimatonazionale

