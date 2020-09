Risveglio di Storm in Fortnite: come completare tutte le nuove sfide (Di giovedì 3 settembre 2020) La Stagione 4 di Fortnite e della sua giocatissima Battle Royale ha finalmente preso piede, per la gioia di tutti quei videogiocatori che continuano ad apprezzare la produzione sparacchina di casa Epic Games. Almeno su PC, PS4, Xbox One, Mac e Nintendo Switch, considerando che le incarnazioni mobile del gioco su iOS e Android sono state messe al bando dai colossi Apple e Google. Spazio quindi non solo a importanti modifiche della mappa che ospita gli scontri in multiplayer online, ma anche a oggetti e armi mai visti prima, così come pure ad un Pass della Battaglia da scalare andando a completare sfide nuove di zecca a cadenza settimanale. E se è vero che quelle attualmente attive in Fortnite sono quelle della Settimana 2 della Stagione 4 del Capitolo 2, è ... Leggi su optimagazine

Fortnite Stagione 4 si avvicina alla conclusione della prima settimana: i fan stanno giocando con tutte le novità a tema Marvel introdotte con l’aggiornamento 14.00 e nei giorni successi. Abbiamo molt ...

Se avete già raggiunto il livello 60 del Pass Battaglia della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, allora è probabile che non vogliate far altro che completare tutte le tre Sfide Risveglio di Storm, cos ...

