Riparte il tormentone: avvocato o avvocatessa? È la coda delle “fisse” della Boldrini (Di giovedì 3 settembre 2020) Una cassazionista donna è un’avvocata o un’avvocatessa? In proposito il dizionario è di manica larga. Quel che è certo, è che non è un avvocato. «I femminili professionali sono corretti storicamente e linguisticamente», assicura la sociolinguista Vera Gheno, docente all’università di Firenze. «L’unica differenza tra maestra e avvocata – aggiunge -, è che al primo termine il nostro orecchio è abituato. La mancata presenza nell’uso è dovuta semplicemente all’assenza delle donne in determinati ruoli». La questione è antica, non l’ha inventata Laura Boldrini quando presiedeva la Camera. «Già nel latino troviamo l’uso di ministra, in senso di ... Leggi su secoloditalia

