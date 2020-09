Rinviato il consiglio provinciale, nuovo tampone per Di Maria (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Rinviata la seduta del consiglio provinciale di Benevento già fissata per domani, 4 Settembre 2020. Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha infatti trasmesso una nota ai Consiglieri Provinciali: «Signori Consiglieri Provinciali, avendo, com’è noto, partecipato lo scorso 29 agosto, insieme ad altri Consiglieri Provinciali ed esponenti delle Istituzioni, ad una cerimonia nel Comune di Reino, il cui Sindaco è risultato positivo al Covid-19, non appena appresa la notizia di quella positività, ho osservato la quarantena volontaria e mi sono sottoposto sia al test sierologico che al tampone laringo-faringeo, entrambi risultati negativi. Tuttavia, deve essere completato il prescritto percorso di accertamento ... Leggi su anteprima24

