Rientro a scuola post Covid: solo mascherine chirurgiche per gli studenti (Di giovedì 3 settembre 2020) Per il ritorno sui banchi scolastici il Comitato tecnico scientifico ha preferito per bambini e ragazzi le mascherine chirurgiche a quelle di comunità, cioè di stoffa. Ogni giorno saranno mandati agli istituti 11 milioni di dispositivi. Il parere positivo del virologo. Per gli insegnanti, invece, approvate le mascherine trasparenti. Sì ufficiale a mascherina chirurgica per i bambini e gli studenti che tornano sui banchi di scuola. È arrivato da parte delArticolo completo: dal blog soloDonna Leggi su solodonna

