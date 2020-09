Ricercatori e scienziati italiani in prima fila nella sfida anti-Covid. Speranza: “Stiamo investendo molto sul vaccino. Le prime dosi arriveranno entro la fine dell’anno” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando”. E’ quanto ha ribadito oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, a propositi dello sviluppo di un vaccino anti-Covid. “Abbiamo costruito un’alleanza – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati”. “L’accordo più importante – ha detto ancora ... Leggi su lanotiziagiornale

geekeconomist : RT @ItalyinEU: Congratulazioni ai 53 scienziati italiani ???? premiati dal @ERC_Research e vincitori degli #StartingGrant, sovvenzioni che ai… - ItalyinGermany : RT @ItalyinEU: Congratulazioni ai 53 scienziati italiani ???? premiati dal @ERC_Research e vincitori degli #StartingGrant, sovvenzioni che ai… - DiegoCimino : RT @ItalyinEU: Congratulazioni ai 53 scienziati italiani ???? premiati dal @ERC_Research e vincitori degli #StartingGrant, sovvenzioni che ai… - ItalyinEU : Congratulazioni ai 53 scienziati italiani ???? premiati dal @ERC_Research e vincitori degli #StartingGrant, sovvenzio… - UniperugiaNews : ??Onde gravitazionali: le nuove sensazionali scoperte del team internazionale di ricercatori #Virgo e #LIGO Il ruol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricercatori scienziati Ricercatori e scienziati italiani in prima fila nella sfida anti-Covid. Speranza: "Stiamo investendo molto sul vaccino. Le prime dosi arriveranno entro la fine dell'anno" LA NOTIZIA Record di emissioni a causa degli incendi nell’Artico

Quest’estate dalla Siberia si sono sprigionate nuvole di fumo estese quanto un terzo del Canada. Anche California e Colorado hanno contribuito al picco. Roma – Gli incendi nell'Artico durante l'estate ...

Gli scienziati hanno captato un’enorme onda gravitazionale che non dovrebbe esistere

Nonostante tutto il suo immenso vuoto, l’universo brulica di attività sotto forma di onde gravitazionali. Due diversi strumenti, uno in Italia e l’altro negli Stati Uniti, hanno scoperto e “ascoltato” ...

Quest’estate dalla Siberia si sono sprigionate nuvole di fumo estese quanto un terzo del Canada. Anche California e Colorado hanno contribuito al picco. Roma – Gli incendi nell'Artico durante l'estate ...Nonostante tutto il suo immenso vuoto, l’universo brulica di attività sotto forma di onde gravitazionali. Due diversi strumenti, uno in Italia e l’altro negli Stati Uniti, hanno scoperto e “ascoltato” ...