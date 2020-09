Ricerca, dalla Ue 677 milioni a 436 scienziati: tra loro 53 italiani, ma 33 lavorano all’estero (Di giovedì 3 settembre 2020) Un contributo economico per permettere ai giovani Ricercatori di creare un team e proseguire con i loro progetti scientifici. Il Consiglio europeo della Ricerca (Erc) quest’anno ha premiato 436 scienziati destinando loro un finanziamento che complessivamente vale 677 milioni di euro. I Ricercatori di nazionalità italiana che si sono aggiudicati le borse sono in tutto 53. Secondi per numero, alle spalle dei tedeschi (102) e dei francesi (37). Guardando però ai Paesi in cui si svolgeranno i progetti e in cui operano gli scienziati premiati, si scopre che l’Italia scende al decimo posto. Sono, infatti, soltanto venti gli scienziati che lavorano in Italia: la maggior parte è ... Leggi su ilfattoquotidiano

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #Lovers #StacyMartin: “C’è una grande forza nei film di #NicoleGarcia che viene dall… - _Gi_Ci_ : @ellyesse @giomo2 Ripartiamo dal dissesto idrogeologico. No, ripariamo dall'istruzione e dalla ricerca. No, riparti… - mixborghi : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #Lovers #StacyMartin: “C’è una grande forza nei film di #NicoleGarcia che viene dalla sua s… - simonadistante : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #Lovers #StacyMartin: “C’è una grande forza nei film di #NicoleGarcia che viene dalla sua s… - CasaLettori : RT @StatodiFlow: A sessant'anni da #LAvventura di #Antonioni, premiato dalla Giuria di #Cannes per il contributo alla ricerca di un nuovo #… -