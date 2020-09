Riapertura stadi, è la Juve la prima a muoversi: il piano per il ritorno dei tifosi (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Agnelli lavora con la GAe Engineering per il piano di Riapertura dell'Allianz già alla prima giornata contro la Sampdoria Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

La Juventus è stata la prima società di Serie A a presentare il piano sicurezza per la riapertura dell’Allianz Stadium. L’obiettivo è riportare i tifosi, di casa e ospiti, allo stadio per la prima gio ...Dopo mesi lo stadio Censin Bosia di Asti riaprirà i battenti. Gli organi competenti hanno dato infatti il via libero all’ingresso del pubblico per assistere alle partite di calcio dilettantistico e gi ...