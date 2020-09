Riapertura Scuola, novità per la Regione Campania (Di giovedì 3 settembre 2020) La Regione Campania preme per lo slittamento della Riapertura della Scuola. Pochi giorni fa i sindaci della Regione hanno sollecitato il Governatore De Luca. Decisione sarà ufficializzata la settimana prossima Si va verso uno slittamento della Riapertura della Scuola in Campania. La volontà, dopo la riunione del Governatore De Luca con i sindacati e i rappresentanti degli enti scolastici regionali, è quella di fissare la data al 24 settembre. Il consiglio ha analizzato tutti i punti salienti riguardo la ripresa in sicurezza della Scuola, come banchi distanziati, screening del personale scolastico e trasporti. La Campania è stata sempre contraria, negli scorsi giorni, alla frettolosa ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un… - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità… - Adnil47991189 : RT @annidicera: Quando aspetti la riapertura della #scuola - _COSMOPOLIS_ : Scuola:riapertura tra dubbi e regole #3settembre #scuola #Azzolina #attualità #cosmopolis_media… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Riapertura scuole, prime due classi chiuse per casi di Covid-19 a Parigi Orizzonte Scuola Scuola, annunciata una manifestazione nazionale il 26 settembre

. Sindacati: “Ritardi e incertezze”. ROMA – Manifestazione nazionale sulla scuola il 26 settembre. L’annuncio è arrivato dai sindacati spiegando che la protesta è stata organizzata “per denunciare rit ...

Riapertura Scuola, novità per la Regione Campania

La Regione Campania preme per lo slittamento della riapertura della scuola. Pochi giorni fa i sindaci della Regione hanno sollecitato il Governatore De Luca. Decisione sarà ufficializzata la settimana ...

. Sindacati: “Ritardi e incertezze”. ROMA – Manifestazione nazionale sulla scuola il 26 settembre. L’annuncio è arrivato dai sindacati spiegando che la protesta è stata organizzata “per denunciare rit ...La Regione Campania preme per lo slittamento della riapertura della scuola. Pochi giorni fa i sindaci della Regione hanno sollecitato il Governatore De Luca. Decisione sarà ufficializzata la settimana ...