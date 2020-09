Riabilitazione capelli post mare: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 3 settembre 2020) I sintomi più comuni da rientro sono secchezza, opacità, scarsa motivazione a stare in piega. Se questi compaiono tutti insieme a fine vacanza significa che i capelli post mare/lago/montagna necessitano di un appuntamento urgentissimo dal parrucchiere. Obiettivo: una totale remise en forme. La prima cosa da fare, dunque, è quella di un check up della situazione: «Se il capello è danneggiato nella parte esterna si lavora con trattamenti di sigillatura e lucidanti a base di ceramidi, peptidi della seta, estratto di moringa e cactus», consiglia Juri Coppari, direttore artistico La Biosthétique Italia. «Se il capello è danneggiato dall’interno va ricostruito con rituali haircare a base di aminoacidi, cisteina, cheratina e sali di magnesio, oligo elementi che vanno a riparare le cellule fuseiformi, quelle che compongono la corteccia del capello». Leggi su vanityfair

d31v78 : @ilbianconerocom Il tipo con i capelli bianchi gli fa 'da dove si entra?' E Costa risponde, 'da la vai al centro p… -

Ultime Notizie dalla rete : Riabilitazione capelli

Vanity Fair.it

I sintomi più comuni da rientro sono secchezza, opacità, scarsa motivazione a stare in piega. Se questi compaiono tutti insieme a fine vacanza significa che i capelli post mare/lago/montagna necessita ...Gabriella Aglianò ha 51 anni e abita in provincia di Catania. Si è ammalata di Covid-19 il 13 marzo ed è stata in ospedale 39 giorni con diagnosi di polmonite interstiziale bilaterale. È tornata a cas ...