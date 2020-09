Resta il ‘Numero Chiuso’ a Medicina, nonostante la grave carenza di medici! (Di giovedì 3 settembre 2020) di Redazione. Ma non erano i nostri eroi? Ma non erano in pochi a fronteggiare non solo l’emergenza pandemica, ma pure la normale cura della nostra salute? Stiamo parlando dei medici che, passata la paura del Coronavirus, sono rimasti nel dimenticatoio in quanto a condizioni lavorative e salariali, ma anche degli aspiranti Dottori in camice … Leggi su freeskipper

mrzchm : RT @freeskipperIT: Resta il 'Numero Chiuso' a Medicina, nonostante la grave carenza di medici! - freeskipperIT : Resta il 'Numero Chiuso' a Medicina, nonostante la grave carenza di medici! - simonelcellie : RT @fgc_nazionale: #3settembre in tutti gli atenei italiani proteste degli studenti contro i #TestMedicina , nonostante il disastro per l'e… - obbedirepoco : RT @A_rivista_anarc: MIGRAZIONI/ ODISSEA 2020 LA STORIA DEI NUOVI ULISSE RESTA INASCOLTATA <'Ho sofferto la fame, la sete, ho subito ferit… - INNERL0VE : RT @profilocomodo: PS: il numero chiuso va rimosso per un semplice motivo di etica e perché nessuna selezione forzata permette agli/alle st… -

