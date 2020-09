Regionali: Sala, 'influenzeranno voto prossima primavera' (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, pensa che il voto regionale di settembre potrà influenzare quello della primavera prossima, tra cui sono previste anche le comunali di Milano. "Penso di sì", dice ai giornalisti. "È un passaggio non semplice, d'altro canto la storia recente ci ha detto che in sei mesi l'opinione della gente cambia radicalmente, per cui manca ancora veramente troppo. Oggi non credo che avrebbero senso sondaggi o troppe speculazioni su come saremo a maggio o giugno. Per cui aspettiamo", conclude. Leggi su liberoquotidiano

