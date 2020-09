Regionali Liguria, Toto presenta il programma: “Rotta verso il futuro”. (Di giovedì 3 settembre 2020) L'articolo Regionali Liguria, Toto presenta il programma: “Rotta verso il futuro”. proviene da dire.it. Leggi su dire

ilriformista : #Regionali, in #Liguria il candidato di Travaglio-PD-M5S verso il flop: #Sansa sotto di 20 punti da Toti… - ItaliaViva : Regionali, Liguria; @Ettore_Rosato . 'Massardo è l'unica vera alternativa' - raffaellapaita : Per chi aveva dubbi su chi votare, ora è tutto più chiaro: #Toninelli sarà al fianco della coalizione #Sansa nella… - SIPARISipari : RT @ilriformista: #Regionali, in #Liguria il candidato di Travaglio-PD-M5S verso il flop: #Sansa sotto di 20 punti da Toti @marcotravaglio… - PsichiatriaITA : Sono Elena, ho 34 anni: ecco la mia storia e le mie idee. Sono #ElenaPutti, candidata alle elezione regionali in L… -