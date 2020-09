Regionali, il salto (della quaglia) del sindaco di San Paolo Cafarelli: voterà De Luca (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Paolo Bel Sito (Na) – Vincenzo De Luca conquista il voto del sindaco di San Paolo Bel Sito, Manolo Cafarelli. Da sempre, uomo fidato del parlamentare di Forza Italia Paolo Russo, Cafarelli stavolta sarà al fianco di Francesco Iovino, candidato nella lista di Italia Viva e molto vicino all’europarlamentare di Fi Aldo Patriciello. Un colpo da novanta per De Luca nell’elettorato di centrodestra. Un altro sindaco pronto al salto della quaglia da destra a sinistra. L'articolo Regionali, il salto (della quaglia) del sindaco di San ... Leggi su anteprima24

