Regionali e rimpasto, il sindaco convoca i militanti deMa (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Fase politica ed iniziative del movimento”. È il punto all’ordine del giorno della riunione convocata per lunedì alle 18,30 nella sede di deMa. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris convoca i militanti del suo movimento fissando all’inizio della riunione una sua relazione. A cui seguirà poi quella del segretario nazionale, Carmine Piscopo (dopo la decisione di silurare da quest’incarico il vicesindaco e assessore Enrico Panini). Al centro della discussione le Regionali su cui il primo cittadino non ha mai espresso una posizione ufficiale e che ormai – dopo i numerosi e kafkiani annunci di candidatura, ripensamenti e ritiro finale – sono dietro l’angolo. Ma stando ... Leggi su anteprima24

A Roma il centrodestra non ha bisogno di un programma ma di un progetto che è una cosa molto più seria e complessa: vincere le elezioni senza avere un progetto è un boomerang che ha già bruciato gener ...

Dovevano essere regionali "depontenziate" dai tanti spezzettamenti precedenti, doveva essere un referendum costituzionale dall’esito scontato. Non sarà né l’uno né l’altro. Il 20 settembre segnerà cos ...

